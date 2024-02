«Mahmood come Michael Jackson, si è rifatto e sottoposto a sbiancamento facciale»: e lui risponde così

di Alessia Di Fiore

Dopo Sanremo il cantante Mahmood, che sta riscuotendo uno straordinario successo a livello internazionale grazie al suo brano "Tuta gold", ma come purtroppo spesso accade ha anche iniziato a essere al centro di numerosi attacchi sul web. Tra le numerose critiche, anche quelle di chi lo accusa di essersi sottoposto a interventi di chirurgia plastica e addirittura sbiancamento facciale, come accadde a un altro artista in passato, il compianto re del pop Michael Jackson.

La risposta di Mahmood

In una recente intervista a RadioFestival su Rtl 102.5, l'artista ci ha tenuto a rispondere alle assurde accuse: «La gente è pazza.

Tuttavia il cantante si è detto divertito dalle cose che la gente scrive sui social, anche quando sono negative. «Mamma mia, ce ne stanno… Di tutto, però è molto divertente leggere le follie sui social. Ogni giorno ce n’è una nuova, quindi siamo tutti carichi». Mahmood non sembrerebbe lasciarsi scalfire dalle critiche del pubblico, adesso vuole solo godersi il successo e dedicarsi ai progetti futuri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA