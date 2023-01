Madame rimuove il post sul vaccino dopo le polemiche: «Aggiungere altro è superfluo». Cosa ha scritto

Soltano 24 ore fa Madame aveva rotto il silenzio. Il caso delle false vaccinazioni che la vedono indagata nell'inchiesta della procura di Vicenza l'avevano portata a sfogarsi con un lungo post su Instagram in cui dava la colpa della mancata vaccinazione contro il Covid alla paura dei suoi genitori. «Vittima della paura», aveva scritto ma, dopo le tante polemiche scatenate dalle sue parole, la cantante ha deciso di rimuovere il post.

Leggi anche > Madame e il vaccino Covid: «Vittima della paura dei miei genitori, pronta a farlo»

Sotto accusa

La prima a commentare le parole di Madame era stata Selvaggia Lucarelli che, senza pietà, aveva replicato alle parole social della cantante ai suoi follower. La giornalista per nulla impietosita dalle parole di Madame aveva fatto notare che il problema fosse tutt'altro. La giurata di Ballando con le Stelle aveva attaccato duramente la cantante, scatenando le polemiche. «Ho letto il suo post inutilmente lungo su Instagram - ha scritto Selvaggia Lucarelli -. Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un Green Pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine». Un attacco che ha portato la giovane cantante, prossima partecipante al Festival di Sanremo, a cancellare il post.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli punge Madame sulle false vaccinazioni: «Non ci interessa nulla»

«Aggiungere altro è superfluo»

«Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso». Queste le prime parole di Madame in una storia su Instagram, pochi istanti prima di eliminare il post che continua a far discutere. Madame torna a parlare, via social network, dopo le dichiarazioni pubblicate ieri, nelle quali rivelava di non essere mai stata sottoposta a molte delle vaccinazioni ritenute obbligatorie, oltre a quella contro il Coronavirus, ma di aver nel frattempo cambiato idea. La cantante, in gara al prossimo festival di Sanremo, non aveva però chiarito la sua posizione riguardo al possibile utilizzo di Green Pass falsi, motivo per cui è sotto indagine. «I dettagli legati al caso - spiega l'artista nella storia - non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo», aggiunge Madame che nelle ultime ore è stata travolta dalle critiche. «Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c'è tanto tanto tanto da viversi. Tutto il bene nel male», conclude, citando il titolo del brano che porterà sul palco dell'Ariston.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA