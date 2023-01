Selvaggia Lucarelli punge Madame sulle false vaccinazioni: «Non ci interessa nulla»

Madame ha rotto il silenzio e le sue parole fanno già discutere. Il caso delle false vaccinazioni che la vedono indagata nell'inchiesta della procura di Vicenza entra sempre più nel vivo e Selvaggia Lucarelli replica (senza pietà) al post su Instagram che la giovane cantante ha pubblicato per spiegare la sua posizione sul vaccino anti Covid.

In un lungo post sui social, Madame parla a cuore aperto con i suoi fan. La cantante racconta di essere stata vittima della paura della sua famiglia e che proprio per questo, oltre a non essersi vaccinata contro il Coronavirus, non ha anche altri vaccini considerati obbligatori. Ma la giornalista non sembra proprio essersi fatta impietosire dalle parole della cantante, attesa tra poco meno di un mese sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. E in una storia su Instagram replica con durezza a Madame: «Non ci interessa».

La giurata di Ballando con le Stelle attacca Madame. «Ho letto il suo post inutilmente lungo su Instagram - scrive Selvaggia Lucarelli -. Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un Green Pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine». La giornalista non ha alcuna voglia di farsi impietosire dalle parole della cantante che ha rotto il silenzio, ma che, secondo la Lucarelli, non avrebbe centrato il problema del caso. Nell'inchiesta della procura risultano centinaia di nomi, tra i quali spiccano quelli di Madame, appunto, e della tennista Camila Giorgi. A Vicenza la giustizia farà il suo corso e, adesso, in tanti si chiedono se Amadeus e la Kermesse italiana della musica prenderanno provvedimenti contro la cantante, oppure Madame si esibirà regolarmente.

