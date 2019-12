Lucio Dalla, in edicola 22 dischi in vinile. Si parte con Come è profondo il mare

, con 22 dischi da collezione. I l percorso completo di un artista geniale, capace di spaziare dalla sperimentazione beat alla canzone d’autore, dall a lirica a ll’elettronica.



Leggi anche > Paolo Maiorino, curatore della collana dedicata a Lucio Dalla: «Lui, un genio istintivo e visionario»



Ogni uscita della collezione, curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony, verrà arricchita da un fascicolo corredato di immagini rare, racconti inediti e interviste ad amici e artisti con cui Dalla ha collaborato: da Carlo Conti a Renzo Arbore, da Fiorella Mannoia a Ron e Pupi Avati, dal produttore Alessandro Colombini al chitarrista Ricky Portera. Cinque di questi dischi saranno stampati su vinile per la prima volta - Canzoni, Lucio, Il contrario di me, Ciao e Angoli nel cielo - mentre altri introvabili torneranno disponibili.



La prima uscita sarà dedicata a uno dei capolavori di Dalla, Come è profondo il mare ( foto ), il primo album in cui l’ omino bolognese si cimentò anche ne lla s crittura dei testi , sfornando prodezze come la title track, Il cucciolo Alfredo, Quale allegria e Disperato erotico stomp.

Martedì 3 Dicembre 2019, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​L’anno che verrà ancora non è arrivato, maè già tornato tra di noi, grazie alla sua musica. L’intera discografia in vinile del cantautore bolognese è infatti in edicola da oggi