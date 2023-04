La Prima Estate, svelata la line up della seconda edizione del Festival. Tra gli ospiti, Dardust, Jamiroquai e Kings of Convenience

di Redazione web

Ritorna La Prima Estate, e dopo il successo di pubblico della scorsa edizione, bissa l'appuntamento. Due i weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) in cui Lido di Camaiore (Lucca) ospiterà il festival che quest'anno, avrà nomi rappresentativi di più generi musicali, compresi rap e trap. «È più che un festival - dicono Enrico D'Alessandro e Andrea Galli, organizzatori dell'evento - Il costo del biglietto è rimasto invariato per andare incontro alle esigenze di chi arriva in Versilia anche per pagarsi una vacanza».

E promettono, aftershow con dj-set, panel con ospiti musicali e dell'enogastronomia, su libri e tv, oltre che tanti ospiti. Tra i nomi già annunciati Bon Iver, Kings of Convenience, Bicep, Alt-j, Chet Faker, Jamiroquai, Nu Genea e Metro Boomin, BigMama e Dardust. Noyz Narcos e Bassi Maestro si aggiungono da oggi alla giornata di apertura di venerdì 16 giugno, in cartellone con la leggenda statunitense Nas e il fenomeno partenopeo Geolier, per una giornata che attraversa rap e hip hop con quattro stili e voci diverse, passando da New York a Napoli in una manciata di ore.

Dalle 18,30, ogni sera quattro artisti salgono sul palco del Parco Bussola Domani - attrezzato con aree relax e un'ampia zona food - per riempirsi gli occhi di buona musica con lo sguardo sul mare. Dopo i concerti inoltre, la festa continua al club La Bussola con i set di dj provenienti dai club più cool di tutta la penisola.

La mattina si può partire dallo yoga e mindfulness, per salutare i primi raggi del sole nella spiaggia deserta, continuare con le colazioni sulla terrazza dello stabilimento balneare Santeria Belmare e più tardi partecipare a panel su musica, libri e tv. Per chi non concepisse vacanza senza l'attività fisica, spazio alle escursioni con ciclisti professionisti per scoprire le colline versiliesi e al via agli sport d’acqua come windsurf, sup o barche a vela con il personale del Circolo Velico di Lido di Camaiore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 13:55

