L'innovazione in musica? Ecco il contest Crowd Wired Edition firmato Nastro Azzurro

Nastro Azzurro Crowd Wired Edition. Una giuria di esperti, supportata dai rappresentanti di Nastro Azzurro, Eppela e Wired, ha scelto i quattro progetti più interessanti del contest legato alla call-to-action lanciata lo scorso 26 Maggio dal palco del Wired Next Fest di Milano.La call si concluderà sul palco dell’edizione fiorentina del festival, in scena dal 28 al 30 Settembre, con la proclamazione del vincitore.A concorrere sono stati progetti in grado di coniugare il linguaggio artistico con la tecnologia, che si sono sfidati dal 9 Luglio al 2 Settembre per raggiungere l’obiettivo stabilito per il crowdfunding.Ad arrivare al penultimo step del percorso sono stati i quattro progetti più meritevoli: Kleisma, primo network professionale per musicisti e band; Lovito, speaker a levitazione magnetica; Echo la prima social app che permette di scoprire e condividere video musicali postati da artisti emergenti e amatoriali di tutto il mondo e Partybag una cassa-zaino a batteria incorporata per poter diffondere musica in qualunque luogo.Tutti i progetti che hanno raggiunto il 50 per cento dell’obiettivo sono stati cofinanziati da Nastro Azzurro per il restante 50 per cento. Di questi riceverà il riconoscimento ufficiale sul palco del Wired Next Fest di Firenze, quello che è stato in grado di contaminare maggiormente e nel modo più creativo, i codici di espressione musicali con quelli digitali. “Siamo contenti – dice Nicola Lencioni, fondatore di Eppela - che anche quest’anno un brand come Nastro Azzurro abbia investito e supportato le idee innovative sulla nostra piattaforma. Una realtà di portata mondiale, ma con uno sguardo sempre attento al talento e alla creatività italiana”.All’interno di questa cornice Nastro Azzurro, partner da ormai due anni del Wired Next Fest, si è nuovamente dimostrata attenta e sensibile all’innovazione, al talento e alla creatività, lanciando NASTRO AZZURRO CROWD - WIRED EDITION, attraverso una piattaforma di crowdfunding nata in collaborazione con Eppela. “abbiamo pensato ad un progetto speciale legato al mondo della musica, territorio ormai sempre più fertile per il talento italiano.”, afferma Dario Giulitti, Marketing Manager Nastro Azzurro, “annunceremo e premieremo il vincitore durante l’edizione fiorentina del festival, per dare ancora maggior valore al progetto più meritevole.“.NASTRO AZZURRONastro Azzurro è la birra premium espressione del talento italiano, nata con la voglia di fare la differenza e di andare lontano. Nel tempo la scommessa è stata vinta ed ora è, a pieno titolo, la birra italiana più bevuta al mondo, presente in oltre 70 Paesi, nei locali più cool delle capitali estere. Negli anni Nastro Azzurro ha promosso il made in Italy sostenendo la generazione di giovani che guardano al futuro con curiosità e capacità innovativa, la Moving Forward Generation: quegli italiani che sanno immaginare il futuro, che guardano con energia ed ottimismo alle opportunità offerte dal mondo che cambia.EPPELAEppela è una piattaforma generalista di crowdfunding reward-based fondata nel 2011 da Nicola Lencioni. Grazie ai suoi 4.000 progetti finanziati ed a un volume di offerte di 20 milioni di euro, Eppela si posiziona come la più importante piattaforma reward-based sul mercato italiano. La piattaforma costituisce una concreta opportunità di finanziamento per le Pmi e gli artigiani italiani ed in generale per chiunque voglia realizzare un’idea e sceglie di rivolgersi al popolo di internet per raccogliere le risorse necessarie. Eppela offre ai suoi stakeholder un servizio di advisoring completo, seguendo i progettisti con attenzione in ogni fase della campagna, aiutandoli a creare un’identità ed un piano di comunicazione di successo. Grazie al supporto che viene dato dalla piattaforma, il tasso di successo del finanziamento dei progetti arriva al 65%. Eppela è stata la prima piattaforma ad introdurre lo strumento del mentoring, un meccanismo per cui brand come Nastro Azzurro premiano la creatività e l’innovazione made in Italy, co-finanziando per il 50% del budget i progetti relativi al proprio ambito. Ad oggi sono stati erogati 3,5 milioni in co-finanziamento dai mentor.WIRED NEXT FESTIl Wired Next Fest è il più importante festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico del nostro paese. Giunto alla nona edizione, il Wired Next Fest ha l’obiettivo di stimolare un confronto attraverso interviste, panel, keynote, workshop, laboratori, exhibit, performance artistiche e concerti, grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale.