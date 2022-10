«Jerry Lee Lewis è morto», anzi no: la leggenda del rock vittima di una bufala online

Un errore che speriamo gli abbia allungato la vita. Jerry Lee Lewis, la leggenda del rock'n'roll, è stato dato per morto per qualche ora dal popolare sito TMZ, che ha dato la notizia del suo decesso, prima di fare dietrofront poco dopo: «Jerry Lee Lewis non è morto. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis». Un vero e proprio giallo, con migliaia di fan che avevano già postato la notizia della sua morte, ma che poco dopo hanno tirato un sospiro di sollievo.

Lewis, noto per successi come «Whole Lotta Shakin' Goin' On» e «Great Balls of Fire», ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards, e nel 1986 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986. «Qualcuno che si era detto il rappresentante di Lewis ci aveva prima detto che era morto. Ma non è il caso. Tmz si rammarica dell'errore», spiega il sito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 00:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA