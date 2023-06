Italia Loves Romagna, da Morandi a Elodie: una parata di stelle per gli alluvionati

di Rita Vecchio

La musica è cultura. È arte che tocca la passione di milioni di persone e che risuona in più mondi possibili: è questa la premessa di Italia Loves Romagna, il mega-concerto che sabato 24 giugno sarà trasmesso in diretta su Rai1 e su RaiPlay a partire dalle 20,30 dalla nuovissima RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia a sostegno delle popolazioni alluvionate.

«La Romagna è il carattere identitario dell'Italia», ha commentato il ministro Sangiuliano ieri durante la presentazione dell'evento nella Sala Spadolini dello stesso Ministero della Cultura. «Sarà un grande evento di solidarietà. Grazie alla passione civile di organizzatori e artisti, sarà un inno alla vita. La musica ci carica di positività, la musica è un alimento dello spirito, lo stesso che serve per ricostruire».

Tutti gli artisti sul palco



Sul palco, in cui si alterneranno Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, i protagonisti musicali saranno tanti. Accompagnati da una super band di 10 elementi e dall'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani con 63 giovani musicisti romagnoli ed emiliani diretta dal maestro De Amicis, si esibiranno Andrea Bocelli, Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Tananai, Zucchero, Salmo, Irama e Rkomi.

Devoluto in beneficenza tutto il ricavato, al netto dell'Iva e dei diritti Siae «su cui però - come ha sottolineato Ferdinando Salzano di Friends & Partners - si sta lavorando per ridurli». La Rai stessa andrà in onda senza break pubblicitari «per dare priorità assoluta alla raccolta fondi». Ci sarà un numero solidale (45538 ) e un IBAN dedicato. «Italia Loves Romagna è un grande evento che ribadisce la centralità della Rai nella società italiana», ha ripetuto il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo.

