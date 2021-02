"It's a ride": online il video animato del nuovo singolo di Ozzy Osbourne feat. Post Malone

“It’s a ride”, nuovo video animato di Ozzy Osbourne feat. Post Malone è finalmente online. “It’s a ride”, nuovo video animato di Ozzy Osbourne feat. Post Malone è il nuovo singolo dell’artista, estratto dall’acclamato album “Ordinary Man”.

Leggi anche > Masterchef Italia, l'addio di Maxwell fa commuovere i giudici

Nel video di “It’s a ride”, diretto da Tomas Lenert, Ozzy Osbourne e Post Malone uniscono le forze in una fuga selvaggia dalla polizia, che parte dalla famigerata casa del cantante a Bel Air, e prosegue per le strade della città, mostrando tutti i simboli più iconici di Los Angeles: “Un paio di anni fa – ha fatto sapere Ozzy Osbourne - non sapevo nemmeno chi fosse Post Malone, da allora abbiamo lavorato insieme su due tracce in studio e ci siamo esibiti insieme due volte. Chiaramente il Covid-19 ha reso difficile riunirsi per girare un video musicale per il brano, quindi abbiamo optato per un video animato per il singolo finale dell'album “Ordinary Man”. Non vedo l'ora che tutti ascoltino la mia nuova musica”.

“It’s a ride” è il secondo duetto di Ozzy Osbourne insieme a Post Malone: i due in precedenza avevano collaborato nel brano "Take What You Want", incluso nell’album “Hollywood's Bleeding” del rapper statunitense.

L’album “Ordinary Man”, da cui è tratto il singolo, è il primo album solista dell’atrista dopo quasi dieci anni. Registrato a Los Angeles, vede il produttore Andrew Watt alle chitarre, Duff McKagan (Guns N 'Roses) al basso e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) alla batteria. Oltre alla band principale, nel disco compaiono amici e collaboratori di Ozzy, tra cui Elton John, Slash, Post Malone e Tom Morello. Nella prima settimana dall’uscita, “Ordinary Man” è stato l'album rock #1 al mondo. In cima a diverse classifiche, è entrato nella Top10 di sette paesi (tra cui America e Regno Unito), diventando così l'album che ha raggiunto la posizione più alta in classifica della carriera di Ozzy.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA