Il ritorno di Adele, su Twitter annuciato il singolo "Easy on Me". Il mistero del 30 e del nuovo album

Adele ha condiviso su Twitter un teaser del nuovo singolo "Easy on Me", annunciato per il 15 ottobre. La canzone è un preludio in vista del suo prossimo e quarto album, che dovrebbe chiamarsi “30”.

Il ritorno di Adele, su Twitter annuciato il singolo "Easy on Me"

La cantante Adele ha condiviso dal suo account Twitter, come spiega il “L’Independent”, un teaser del nuovo singolo "Easy on Me": una clip monocromatica che la vede a bordo di un'auto mentre guida lungo una strada di campagna accompagnata da un pianoforte che suona dolcemente in sottofondo.

Il prossimo album della cantante si dovrebbe chiamare 30, dopo gli antecedenti 19, 21 e 25. Ad inizio settimana i fan hanno ipotizzato l’arrivo di un annuncio a riguardo, dato che il sito web e i profili social dell’artista sono stati aggiornati e appunto il numero 30 è cominciato ad apparire anche su dei misteriosi cartelloni pubblicitari

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Il mese scorso, Adele ha reso ufficiale, dopo diversi mesi, la sua storia d'amore con il fidanzato Rich Paul attraverso un post su Instagram. La cantante ha condiviso uno scatto assieme all'agente sportivo trentanovenne, seguito da un’emoji a forma di cuore.

Il divorzio di Adele dall'ex Simon Konecki è stato reso definitivo a marzo, due anni dopo l’annuncio della separazione. La coppia condivide la custodia del figlio Angelo, che ha otto anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA