Andrea Bocelli e Howard Jones incantano al pianoforte: il video su Twitter fa sognare i fan

ll tastierista, Howard Jones, sbarca a Firenze e il duetto con Andrea Bocelli, incanata il web. Il motivo? Ha deciso di far visita al tenore per conoscere la grande opera di bene che da anni porta avanti con la sua Fondazione di beneficenza. Che si nasconda altro dietro all'incontro?

Howard Jones, star internazionale del synth-pop, ha imparato a suonare il pianoforte a soli sette anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra ha spopolato con i suoi one-man-show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da laurearsi, secondo Rolling Stones, «miglior tastierista in circolazione». E sui social network spunta un simpatico siparietto con Andrea Bocelli. Uno spettacolo che gli amanti della musica non possono di certo non apprezzare.

Trip to Florence Italy to hear about the amazing charitable work of the Andrea Bocelli Foundation @abfoundation @AndreaBocelli pic.twitter.com/LDiRT5NJUO — Howard Jones (@howardjones) April 14, 2023



La Fondazione Andrea Bocelli

Andrea Bocelli - da sempre impegnato nel benefico - da anni gestisce una Fondazione nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà e emerginazione sociale. Un'associazione per promuove e sostenere progetti nazionali e internazionali che favoriscono il superamento di barriere e la piena espressione del proprio potenziale. Ma sul web c'è chi ipotizza che nella visita si possa celare un altro scopo.

I dubbi del web

Il breve filmato caricato in compagnia di Andrea Bocelli, ha scatenato i fan di Howard Jones. In tanti hanno ipotizzato che il loro incontro possa nascondere una futura collaborazione tra i due. «Sarebbe bello se vi uniste in un duetto», scrive un utente. «Non è che vi state mettendo d'accordo per una collaborazione?» chiede un altro fan entusiasta... i protagonisti al momento non hanno replicato, ma nel frattempo gli appassionati di musica sognano.

Bocelli all'incoronazione

Nel frattempo, giunge la notizia che il tenore italiano sarà l'unica star del Bel Paese presente all'incoronazione di Re Carlo III. Dopo essersi esibito al Giubileo Di Platino, voluto personalmente dalla Regina Elisabetta II, infatti, Andrea Bocelli è ancora una volta invitato dai Reali Inglesi per uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell'anno a livello mondiale, l'incoronazione di Re Carlo III D'Inghilterra.

Bocelli, accanto ad altri grandi nomi internazionali come Lionel Richie (vincitore di Grammy, Oscar e Golden Globe), Katy Perry (Ambasciatrice dell'Unicef, 65 miliardi di stream, oltre 57 milioni di album venduti), e i Take That (una delle band di maggior successo nella storia delle classifiche britanniche, con oltre 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 12 hit numero 1 nel Regno Unito), si esibirà domenica 7 maggio in diretta sul palco del Concerto dell'Incoronazione nel parco del Castello di Windsor, davanti a 20.000 persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutti i continenti.





