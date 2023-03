Andrea Bocelli a cavallo (dopo l'incidente del 2017) fino a Times Square, poi il concerto a sorpresa

di Redazione web

Andrea Bocelli è tornato a mostrarsi in pubblico a cavallo dal giorno dell'incidente che gli provocò una ferita alla testa mentre cavalcava nella sua tenuta di Lajatico, in Toscana. L'occasione è stata un concerto a sorpresa a Times Square, davanti ai fan in delirio. Ad accompagnarlo, in sella a un destriero bianco, anche la moglie Veronica Berti.

L'esibizione a sopresa è stata organizzata per la presentazione, tenuta nascosta fino alla fine, dello speciale musicale «The Journey», un film documentario prodotto dal colosso americano TBN, che racconta proprio un viaggio a cavallo del tenore con Veronica, sulla via Francigena. Lo speciale ha visto l'artista in sella del suo amato destriero attraversare la campagna toscano-laziale, in una sorta di pellegrinaggio che da Roma lo ha riportato a casa, sulle colline di Lajatico. Il docu-film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2, 3, 4 e 6 aprile, mentre in Italia è disponibile sulla piattaforma Paramount+. Partito da Central Park, Bocelli è arrivato a cavallo a Times Square tra le ovazioni dei presenti.

