Grignani: «All'Alcatraz verranno a vedermi mia madre e i miei figli. Ora un libro e una trilogia di dischi»

Residui di rock'n'roll travolgenti quelli di Gianluca Grignani, che così ha intitolato il suo tour nei club. Tappa a Milano il 3 aprile all'Alcatraz, in scaletta i brani di quasi trent'anni di carriera del rocker cinquantunenne.

Perché "Residui di rock'n'roll"?

«I residui sono la parte inutile dei ricordi, come briciole che cadono quando mangi. I miei sono rock'n'roll perché io sono rock. Questa frase è stata una mia uscita un po' da joker (soprannome di Grignani, nda), detta anni fa: da allora ci ragiono. Intanto dà il titolo al live, poi vado avanti».

Progetti?

«Il tour prosegue e mi piacerebbe fare concerti nei festival europei. Poi ci saranno un libro, una trilogia di dischi, Residui di rock'n'roll. Verde Smeraldo 1, poi il 2 e il 3. Sono 7 anni che ci lavoro, saranno registrati live in studio su nastro. Le cose si fanno man mano, ho molta concretezza e grande rispetto per la gente: lavoro (non mi piace parlare di carriera) da anni grazie alle persone».

All'Alcatraz proporrà inediti?

«Potrei, ma vedrò. Il concerto è uno specchio, dipende dal feedback del pubblico. Farò le canzoni che la gente ama cantare, La mia storia tra le dita, Destinazione paradiso, ma sarà un concerto rock: inizio emotivo, finale da cui si esce sudati. Nel mezzo, brani che non sono hit ma che ci stanno bene. È uno show che mette la musica al centro, ci sono momenti di improvvisazione chitarristica da parte mia. Le luci sono spettacolari. A Milano so che la risposta sarà forte, dipende anche dal tipo di locale».

Che rapporto con Milano, la sua città?

«Nutro affetto per Milano e per il pubblico di casa, all'Alcatraz mi verranno a vedere mia madre, i miei figli, gli amici.

Via Valtellina 21/27. Ore 21.30. Biglietto 34,50 euro più prevendita

