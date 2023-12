Giovanni Allevi, come sta dopo il mieloma? La foto dall'ospedale con il busto: «Continuo a vivere». E cita Giulio Cesare

di Redazione web

Giovanni Allevi pubblica una nuova foto dall'ospedale e nel post scrive: «Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!». Nella foto, l'artista fa il segno della vittoria con le dita e indossa un busto.

Giovanni Allevi come sta

Il pianista e compositore di Ascoli Piceno da giugno 2022 combatte contro un mieloma multiplo. Recentemente è stato annunciato come ospite al prossimo Sanremo. «Tornerà a suonare dal vivo», ha detto Amadeus. Una notizia fantastica per tutti i fan, da tempo preoccupati per le condizioni di Allevi. «Grazie per il tuo esempio, ti vogliamo bene», gli scrivono.

