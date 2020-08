Gianna Morandi visita Montecassino con la moglie Anna: «Un'altra delle tante bellezze italiane»

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 21:54

Gianni Morandi (con mascherina) ha visitato la bellissima abbazia benedettina di Montecassino, in provincia di Frosinone, in compagnia della moglie Anna. È stato l'eterno ragazzo della canzone italiana - 76 anni a dicembre - ha renderlo noto, pubblicando un post sulla propria pagina Facebook in cui ha descritto le bellezze del luogo con tanto di foto con il chiostro del Bramante sullo sfondo.«Prosegue il nostro viaggio. Visita alla Abbazia di Montecassino. Quante volte - scrive Gianni Morandi - l’ho vista lassù in alto, mentre passavo dall’autostrada Roma-Napoli, all’altezza di Cassino, senza mai salire per vederla da vicino. Oggi, invece ci siamo andati. Non abbiamo scattato fotografie all’interno della Basilica ma siamo rimasti a bocca aperta, incantati dal suo splendore. E pensare che nel corso dei secoli, l’Abbazia è stata più volte danneggiata o addirittura distrutta ma sempre ricostruita, come l’ultima volta, dopo il terribile bombardamento, durante la seconda guerra mondiale. Siamo felici di aver visto un’altra delle tante bellezze italiane. E si riparte, continuando la nostra vacanza in Italia»