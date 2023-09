Freddie Mercury, i cimeli del leader dei Queen finiscono all'asta: dal pianoforte a coda al pettine per i baffi

di Redazione web

Tutta la vita di Freddie Mercury racchiusa nell'asta che comprende 1.400 oggetti appartenuti alla rock star dei Queen. Sono esposti a Londra da Sotheby's, tutti i cimeli custoditi da un'amica storica del cantante, dalla sua morte ad oggi e quindi sconosciuti al pubblico, ma che da oggi potranno essere acquistati partecipando all'asta il cui valore complessivo è stimato intorno al milione di sterline, più di un milione di euro di valore.

Anche il piano

Oltre al pianoforte a coda suonato dall'artista, ci sono i molti costumi sgargianti che indossava durante le sue performance dal vivo e persino la bozza originale della hit "Bohemian Rhapsody". «Questa è un'opportunità unica, un'occasione meravigliosa, perché riuniamo qui una vasta gamma di oggetti che rappresentano sia la vita personale di Freddie Mercury che la sua vita pubblica sul palco. La stragrande maggioranza di ciò che abbiamo in mostra qui, non è mai stata già visto in pubblico», ha spiegato Gabriel Heaton, direttore di Sotheby's.

Casa riprodotta

Per l'occasione, la celebre casa d'asta inglese ha trasformato la sua sede di Bond Street, nella casa londinese del cantante a Kensington. Ogni sala della casa d’aste è ispirata ad una stanza della villa settecentesca di Mercury a Londra, da lui amata e riempita di opere d’arte oltre che di ricordi di una vita spesa sui palcoscenici del mondo.

Oggetti unici

Mercury che oggi avrebbe 77 anni era un collezionista lui stesso, come denotano i tantissimi oggetti, tra cui la celeberrima corona e mantello che indossava quando cantava God Save the Queen. C'è il piccolo pettine d'argento di Tiffany’s che Mercury usava per i suoi celebri baffi, la chitarra acustica usata per 20 annii, stimata a 2mila sterline ed anche opere d'arte di Matisse, Erté e Picasso, e la collezione di hashi, i bastoncini giapponesi, la raccolta di dischi privat e anche la sua collezione di fumetti.

