Smash Mouth, il cantante Steve Harwell morto a 52 anni: lottava da anni contro l'alcol

E' morto Steve Harwell, ex cantante del gruppo rock Smash Mouth. Il musicista di 56 anni è deceduto nella sua casa di Boise, negli Stati Uniti «circondato da familiari e amici», ha detto in una dichiarazione a Rolling Stone, il manager della band Robert Hayes. Il cantante ha lottato con l'abuso di alcol per tutta la vita e negli ultimi giorni aveva raggiunto la fase finale dell'insufficienza epatica, per la quale, fino a poco tempo fa, era stato curato in un ospedale.

Voce iconica

«Steve ha lasciato gli Smash Mouth due anni fa e la band ha continuato il suo tour con il nuovo cantante Zach Goode», ha detto Hayes. «Detto questo, l'eredità di Steve vivrà attraverso la musica. Con Steve, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e la sua voce iconica è una delle più riconoscibili della sua generazione.

Brano cult

Harwell è stato il ondatore e cantante di lunga data degli Smash Mouth, divenuti popolari agli inizi degli anni Duemila, con le hit "All Star" e "I'm a Believer"; la prima canzone, in particolare è diventata un cult dopo essere stata inserita e nella colonna sonora del film d'animazione Shrek.

Lunga malattia

L'ultima esibizione dal vivo del cantante risale a circa due anni fa, quando era apparso incredibilmente disorientato, pronunciando parole a fatica e urlando al pubblico. Da lì a poco era arrivato l’annuncio del ritiro dal gruppo e dalle scene.

