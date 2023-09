Beyoncé, la mamma e la vecchia foto della cantante con dedica: «Sei un dono per tanti motivi»

di Redazione web

Tina Knowles è una mamma orgogliosa. E a ben vedere. La donna è madre di Beyoncé, 42 anni, lo scorso 4 settembre. Knowles, proprio in occasione del compleanno della cantante, ha condiviso sui social media una vecchia foto della figlia maggiore, Beyoncé, mentre spegne le candeline sulla torta con i tre figli. La 32 volte vincitrice dei Grammy, che è l'artista più decorata nella storia dei premi, ha festeggiato lunedì il suo 42° compleanno e Tina, 69 anni, non ha potuto fare a meno di condividere un dolce tributo su Instagram.

Il dolce messaggio di auguri di Tina Knowles per la figlia

«Buon dolce compleanno a mia figlia, alla mia migliore amica, alla mia confidente», ha scritto su Instagram la donna, aggiungendo: «Ringrazio Dio per avermi scelto come mezzo con cui hai viaggiato per arrivare in questo mondo. Sei un dono raro e prezioso per il mondo, non solo come geniale artista. Sei un dono per il tuo bellissimo cuore generoso, per l'amore che dai. La grazia che dai, la saggezza che dimostri. Potrei continuare,ancora e ancora. Ogni parola è vera. Ti meriti di avere il giorno più felice di sempre perché dai il tuo cuore e la tua anima al mondo», ha scritto Knowles.

La carriera di Beyoncé

Cantautrice, ballerina e attrice statunitense, Beyonce ha un patrimonio stimato di circa 500 milioni di dollari.

Membro delle Destiny's Child, nel 2003 ottiene il grande successo da solista pubblicando, durante una pausa del gruppo, il suo primo album, "Dangerously in Love". A livello mondiale Beyoncé ha venduto circa 200 milioni di dischi, di cui 60 milioni con le Destiny's Child e 118 milioni da solista. La rivista musicale statunitense Billboard l'ha eletta artista femminile del decennio 2000-2010, così come anche il quotidiano britannico The Guardian.

Secondo la rivista statunitense Forbes, con un ricavo stimato di più di 107 milioni di dollari, Beyoncé e il marito Jay-Z sono risultati essere la coppia di artisti più pagata del 2017, oltre a essere la sesta artista più ricca al mondo con 540 milioni di dollari e l'80esima donna più potente al mondo secondo Forbes al 2023.

