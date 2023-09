Jovanotti, la dolce dedica alla moglie Francesca Valiani per l'anniversario di matrimonio: «Per sempre»

di Redazione web

Jovanotti sta affrontando un momento molto difficile dopo la caduta dalla bicicletta a Santo Domingo. Un incidente che ha fatto preoccupare i fan da tutto il mondo. Per fortuna, Jova è riuscito a scamparla. Dopo una lunga operazione, è riuscito a tornare in Italia per affrontare un lungo percorso di riabilitazione e fisioterapia.

Oggi, però, è un giorno molto felice a casa Cherubini perché si festeggia un anniversario importante: 15 anni di matrimonio del cantante con l'amata moglie Francesca Valiani.

Jovanotti e la dedica per la moglie Francesca

Lorenzo Jovanotti ha festeggiato 15 anni di matrimonio con la moglie Francesca Valiani.

Jova ha pubblicato una foto del loro matrimonio per celebrare il grande giorno, con la dedica: «I love you baby. Come ogni 6 settembre, come ogni giorno, for ever». Poche parole, ma piene d'amore per la donna che ha ispirato alcune delle canzoni più belle.

