Tutti pazzi per Francesco Gabbani, boom per il tour instore di "Viceversa"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Gabbani, reduce dal successo del Festival di Sanremo con la sua Viceversa, ha conquistato il pubblico anche con gli appuntamenti instore che toccheranno l'Italia da Nord a Sud. Boom a Carrara, Milano e Torino e ancora tante sono le date in programma. Ecco il calendario completo:19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.3020 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.0021 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.3022 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.0023 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.0024 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.0025 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.0026 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.0027 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00A distanza di tre anni da(BMG),torna con un nuovo album: “”, uscito venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Ilprende il titolo dal brano che il cantautore ha portato sul palco dell'e che gli è valso il podio. In rotazione su tutte le radio, con oltre 4 milioni di streaming e più di 4 milioni di views su youtube, ”Viceversa” sta conquistando le classifiche dei brani più trasmessi in italia.Un inno allae all’abbandono dell’individualismo. E’ questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo album, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. A differenza del precedente album “”, in cui comun denominatore tra i vari brani era il, in “Viceversa” l’artista preferisce lasciare ampio spazio all’interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione e decifrare il proprio equilibrio all’interno della società: “Chi sono io? Come mi vedono gli altri?”.Ecco quindi che questi interrogativi diventano un, ma non certo a senso unico, bensì di andata e di ritorno: un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. O viceversa.Durante i giorni del Festival di Sanremo Francesco Gabbani ha annunciato un importante appuntamento live: il concerto all’ Arena di Verona di giovedì 8 ottobre 2020 che sarà un’occasione da non perdere per ascoltare i successi dell’artista e i brani contenuti nel nuovo disco in uno deglipiù antichi e suggestivi del nostro paese.