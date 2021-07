Fiorella Mannoia: 24 e 25 luglio, due concerti all'Auditorium Parco della Musica a Roma

Sabato 24 e domenica 25 luglio FIORELLA MANNOIA sarà protagonista sul palco della Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma per le tappe romane del suo “PADRONI DI NIENTE TOUR”. Un’occasione, dopo quasi due anni di lontananza, per rincontrare nuovamente il suo pubblico nella sua città e interpretare per la prima volta live alcuni brani tratti dal suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

«È davvero una grande gioia ripartire e riavere quello che per tanto tempo c’è mancato – dichiara Fiorella – tutti noi non vediamo l’ora di poter riprendere in mano la nostra vita di artisti. Tornare a salire sul palco e fare la cosa che amiamo di più: cantare. E farlo davanti alla gente, che tanto ci è mancata».

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Queste le date estive ad ora confermate del “PADRONI DI NIENTE TOUR”:

18 LUGLIO - Collisioni Festival - ALBA (CN)

20 LUGLIO - Castello Sforzesco - VIGEVANO (PV)

21 LUGLIO - Piazza Trento Trieste - FERRARA

23 LUGLIO - Piazza SS Annunziata - FIRENZE

24 LUGLIO - Cavea - Auditorium Parco della Musica - ROMA

25 LUGLIO - Cavea - Auditorium Parco della Musica - ROMA

29 LUGLIO - Anfiteatro del Vittoriale - GARDONE RIVIERA (BS)

30 LUGLIO - Porto Antico - GENOVA

7 AGOSTO - Colonnato dei Domenicani - LINGUAGLOSSA (CT)

8 AGOSTO - Arena Villa Dante - MESSINA

10 AGOSTO - Piazzale Stenditoio - CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

11 AGOSTO - Castello di Lombardia - ENNA

13 AGOSTO - Teatro al Castello - ROCCELLA JONICA (RC)

15 AGOSTO - Piazza Cavour - FOGGIA

17 AGOSTO - Piazzale Miraglia - ALBEROBELLO (BA)

19 AGOSTO - Arena dei templi - PAESTUM (SA)

21 AGOSTO - Piazza Duca degli Abruzzi - TAGLIACOZZO (AQ)

22 AGOSTO - Piazza Kennedy - PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

24 AGOSTO - Teatro delle Rocce - GAVORRANO (GR)

25 AGOSTO - Gran Teatro Puccini - TORRE DEL LAGO (LU)

27 AGOSTO - Piazza Grande - PALMANOVA

28 AGOSTO - Arena Castello Carrarese - ESTE (PD)

07 SETTEMBRE - Parco Ducale - PARMA

Biglietti e prevendite: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

CONCERTO IN STREAMING

Inoltre dal 26 giugno è disponibile in streaming e in esclusiva gratuita sulla piattaforma ITsART lo spettacolo “Fiorella al Teatro Romano di Ostia Antica”. Un viaggio musicale all’interno del suggestivo Teatro di Ostia Antica che Fiorella Mannoia percorre attraverso due set diversi. Per poter vedere il concerto sulla piattaforma ITsART, gli utenti possono registrarsi gratuitamente al sito www.itsart.tv/it. “Fiorella al teatro Romano di Ostia Antica” è prodotto da Friends & Partners, Oya’ e Fenix Entertainment per la regia di Luigi Antonini.

È attualmente in radio “LA GENTE PARLA”, nuovo singolo di Fiorella estratto da “Padroni di niente”. La canzone, scritta da Amara e Simone Cristicchi, è una fotografia dei tempi attuali, un manifesto che immortala la frequente abitudine di molta gente di giudicare e criticare, sempre e comunque. Un sound folk è lo sfondo su cui si snoda questo brano, che racconta le “frasi dette così per caso, frasi senza senso o significato… frasi piene di contraddizioni, frasi per tutte le occasioni… frasi che offendono gratuitamente” di chi parla, in fondo, tanto per parlare.

Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di inediti di Fiorella, “PADRONI DI NIENTE” (http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente), è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

Fiorella tornerà in tour anche a dicembre nei teatri italiani.

Queste le prime date invernali del "Padroni di niente Tour" (prodotto e organizzato da Friends&Partners):

8 DICEMBRE - Teatro Colosseo - TORINO (recupero concerto del 13 maggio 2021)

11 DICEMBRE - Pala Bassano 2 - BASSANO DEL GRAPPA - VI (recupero concerto del 28 maggio 2021)

13 DICEMBRE - Teatro Augusteo - NAPOLI (recupero concerto del 22 maggio 2021)

14 DICEMBRE - Teatro delle Muse - ANCONA (recupero concerto del 18 maggio 2021)

16 DICEMBRE - Teatro Creberg - BERGAMO (recupero concerto del 26 maggio 2021)

17 DICEMBRE - Teatro Dis_Play - BRESCIA (recupero concerto del 29 maggio 2021)

18 DICEMBRE - Grana Padano Theatre - MANTOVA (recupero concerto del 15 maggio 2021)

20 DICEMBRE - Teatro degli Arcimboldi - MILANO (recupero concerto del 31 maggio 2021)

22 DICEMBRE - Europauditorium - BOLOGNA (recupero concerto del 12 maggio 2021)

28 DICEMBRE - Teatro Team - BARI (recupero concerto del 20 maggio 2021)

30 DICEMBRE - Auditorium Parco della Musica - ROMA (recupero concerto del 23 maggio 2021)

