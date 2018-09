Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è statoalle. Il cantante aveva annunciato ai fan che si era dovuto ricoverare in ospedale dopo un controllo medico e che per problemi di salute avrebbe annullato le ultime tappe della sua tournèe.«Enrico si è sottoposto ad intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele. L’equipe del dottor Leone Giordano ha rimosso l’edema e ha pulito le corde vocali. L’operazione ha avuto ottimo esito, senza alcuna complicazione», queste sono le parole del suo ufficio stampa che ha poi tranquillizzato i fan: «Enrico è già sveglio e, come immaginerete, già attivo, irrequieto e pronto ad iniziare il lavoro post-operatorio. Mi incarica di ringraziare tutti per i messaggi affettuosi e positivi. Avrete presto altri aggiornamenti direttamente da lui». Lo stesso Enrico, infatti, aveva anticipato ai fans che si sarebbe dovuto operare con urgenza, anche se non era nulla di grave.Il cantante, come spesso accade a chi fa questo mestiere soprattutto da molti anni, aveva iniziato a stare male dopo l'ultimo concerto e dai controlli è emerso che avrebbe dovuto prendere un periodo di riposo. La stessa cosa è successa qualche mese fa a Jovanotti, che ha dovuto annullare una tappa del suo tour, così come Ligabue si è dovuto mettere a riposo per qualche tempo.