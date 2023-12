Emma: «Ho baciato un ragazzo del pubblico, ma la mia non è una molestia. Al contrario sarebbe stato diverso»

di Luca Uccello

Emma Marrone torna in gara al Festiva Sanremo dopo 13 anni dalla prima prima volta. Questa è la sua partecipazione numero quattro. Poi bisogna aggiungerci una co-conduzione del 2015 e le presenze come superospite e ospite.

Se il titolo della canzone con cui concorrerà a Sanremo rimane segreto ancora per qualche giorno, Emma rivela però in anteprima a Grazia che l’11 novembre 2024 terrà un concerto al Forum di Assago di Milano. Un appuntamento per chiudere con il suo pubblico Souvenir in da club, il tour di presentazione dell’album d’inediti con cui sta girando l’Italia.

Ai Magazzini Generali a Milano, durante il suo tour, ha baciato un ragazzo del pubblico. Se fosse successo al contrario? Emma ha la risposta pronta: «Pochi mesi fa, una ragazza ha cercato di palpare nelle parti intime Damiano dei Måneskin, sempre durante un concerto. La stessa cosa è capitata a Blanco. Voglio dire che quello che conta è il modo in cui si fanno le cose. Scendere in mezzo al mio pubblico, come sto facendo in questo tour, camminare tra di loro e baciare una persona a caso, come se avessi baciato tutti, con delicatezza e guardandosi occhi dentro gli occhi, mi sembra un gesto che dimostra la mia eterna fiducia negli altri...». Poi ancora: «Quando bacio qualcuno è un modo per ringraziare, e l’altro giorno l’ho fatto con una ragazza. Se potessi bacerei tutti. Il mio è anche un messaggio di amore universale e di fiducia. E non credo proprio che chi ha ricevuto un mio bacio si sia sentito violato, molestato».

La vita di Emma non è stata semplice. Mai. Malattia compresa.

E alle critiche che legge preferisce, se possibile, non rispondere. Purtroppo «viviamo in una società dove dobbiamo essere sempre per forza tutti numeri uno, tutti più bravi degli altri. Se una persona non raggiunge in poco tempo i propri obiettivi, entra in un vortice di insicurezza e fragilità. E, invece di osservare gli altri per imparare o per migliorarsi, lo fa per infierire, per fare del male. Questo è un problema sociale».

Emma Marrone non nasconde che oggi ha paura. «Paura degli sconosciuti, non dei miei amici». E parlando di paura anche Emma manda un messaggio al sindaco Beppe Sala: «Vado e vengo da Milano da vent’anni. E ricordo che la sera andavo sui Navigli e non provavo il senso di paura che provo adesso. È un problema di gestione. Forse Milano ha puntato troppo sull’estetica, sulle belle strade curate e i palazzi da grande città europea, e ci si è dimenticati di occuparsi della sostanza del vivere».

Nella vita privata Emma è sempra scappata da un uomo geloso. Sempre: «Sono sempre scappata a gambe levate, anche quando ero ragazzina. Avevo già capito che la gelosia è tossica. Quando un uomo cominciava con le domande “Dove vai? Con chi vai?”, ho sempre mollato».

