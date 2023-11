Elodie, nel concerto a Roma spunta Giorgia a sorpresa: cantano "Il mio giorno migliore" e il pubblico impazzisce

Dopo Milano, Elodie si prende anche Roma. La cantante ha chiuso ieri il suo doppio spettacolo nella Capitale, con due date (25 e 26 novembre) da sold out al Palazzetto dello Sport all'Eur. Nello show di domenica, a sorpresa, sul palco è salita anche Giorgia, che ha cantato in duetto alcuni successi, tra cui "Il mio giorno migliore". Il pubblico, sorpreso, è impazzito per le due cantanti romane, perfette insieme.

Lo show

Elodie ha aperto i due concerti con "Purple in the sky" e "Dans la vie". I primi brani in scaletta sono estratti dall'album "Ok. Respira", l'ultimo lavoro dell'artista romana. Poi, spazio ad alcune delle hit più recenti, da "Guaranà" e "Andromeda" fino all'ultimo singolo "A fari spenti". Nella sua città, Elodie si emoziona e non lo nasconde. Il suo, ormai, è un successo conclamato.

