Ed Sheeran artista del decennio: ecco i numeri del ragazzo dei record

Ed Sheeran, ok alla costruzione di un luogo di culto a forma di barca nella sua tenuta

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 19:29

. A consacrarlo è stata l', che si occupa di compilare le. Il cantante, di 28 anni, ha ottenuto in pochi anni un grandissimo successo a livello mondiale, diventando uno degli artisti più apprezzati.Nel, detiene il maggior numero di hit tra album e singoli dal 2010, per un totale di 12 che hanno occupato il primo posto nei ranking. I suoi sei album, invece, sono stati in vetta alle classifiche per 41 settimane, e i suoi singoli per 38, per un totale di 79 settimane. Con questi numeri si è guadagnato in pieno il titolo di artista del decennio, un riconoscimento che ha lusingato Ed, che a sua volta lo ha mostrato sulla sua pagina. «Grazie a tutti per avermi supportato in questi 10 anni, soprattutto ai miei meravigliosi fan».Molti dei singoli di Ed Sheeran sono tra i più redditizi di sempre, così come lo è stato il suo ultimo tour mondiale, un business di 558 milioni di sterline, che è riuscito a battere il primato degli U2.