Cento date in 2 anni, roba da globetrotter. Tutto quadra, però, perché se fai mettere la retromarcia ai ricordi di, storico ex-chitarrista dei, lui ti risponde in modo asciutto: «Sin da bambino ho voluto essere un bravo musicista. Inseguire la fama non era per me». Lo dice uno che, con gli altri Pooh, in 50 anni ha riempito teatri, palazzetti, stadi. E che oggi con un album live celebrativo della carriera dal titolo Dodi Day (Azzurra music) e un tour dove macina città e palchi a 67 anni suonati fino a marzo (17 novembre Napoli, 10 dicembre Milano, 25 gennaio a Roma), ha ancora molto da dire e da dare.«Il mio è lo stesso di amici come Lucio Dalla, Luca Carboni o Gaetano Curreri: siamo bolognesi. Restiamo schivi e soprattutto non ce la tiriamo. Alla nostra città dobbiamo la fortuna di aver potuto fare della musica un mestiere: Bologna è tra Lombardia e Romagna: offriva palchi e orchestre dove poter suonare tanto».«Tanto. Nonostante l'ottima band con cui mi esibisco, ancora oggi mi capita di girarmi e restare stranito a non vedere i miei compagni storici. Di bello c'è che se prima dovevo prendermi un quarto di oneri e onori, ora mi prendo l'intera posta».«Perché la tracklist ruota attorno a brani che erano usciti dai radar delle scalette dei Pooh, e che molti mi chiedevano una volta sceso dal palco. Come Classe 58 o Io in una storia. Negli anni ho preso appunti. Alcuni sono brani intimistici che, negli stadi, non potevano avere impatto».