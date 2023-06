Davide Locatelli da record: conquista il Guinness con la "highest altitude grand piano performance"

di Redazione web

Ieri, giovedì 29 giugno, sulla cima del monte Khardong La in Ladakh (India) a 5.384 metri di altezza, Davide Locatelli ha conquistato il GUINNESS WORLD RECORDS™ “highest altitude grand piano performance”! Da “Fly Away” a “Sugarland”, da “Experience” ad “Hyper Silent” fino a “Love 4”, il suo nuovo brano, Davide Locatelli ha deciso di suonare le composizioni che hanno caratterizzato la sua carriera e che lo hanno portato a conquistare uno dei risultati più ambiti al mondo.

«È stato difficilissimo perché c’era troppo freddo, un vento incredibile, più di una volta stavo per smettere di suonare dal gelo – racconta Davide Locatelli – La forza d’animo e la volontà di non deludere chi mi ha supportato in questa impresa hanno avuto la meglio e ce l’abbiamo fatta. È stato bellissimo, uno dei momenti più belli della mia vita!».

È uscito in digitale “LOVE 4” (Warner Music), il nuovo singolo del giovane pianista e compositore in collaborazione con il maestro e discografico recentemente scomparso Roberto Rossi. «Io e Roberto abbiamo iniziato a scrivere questo brano un paio di anni fa, ma lo abbiamo completato solo lo scorso marzo – afferma Davide Locatelli – sfortunatamente, è stato l’ultimo brano che il maestro ha scritto. Roberto mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera e sono felice che questo brano possa essere ascoltato. “Love Four” è stato l’ultimo brano che ieri ho suonato perché vuole comunicare speranza verso il futuro e il prossimo, l’amore verso qualcuno o qualcosa, a discrezione di chi lo ascolta».

Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”. Classe ’92, Davide è figlio d’arte e fin da piccolo inizia a studiare pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione dal padre “Tati”, ex batterista dei Dalton e insegnante di musica. A 13 e 14 anni vince per 2 anni di seguito il concorso nazionale C.E.M. Nel 2012 si diploma al conservatorio L. Campiani di Mantova in pianoforte. L’8 maggio 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti del pianista.

Nel 2013 e 2014 è per due anni di seguito in tournée negli Stati Uniti toccando anche prestigiosi locali come il Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas.

Nel giugno 2016 Alvaro Soler decreta la sua cover di Sofia come la migliore in assoluto e su commissione del giudice viene trasmesso il video alla “chat dei giudici” su Sky Uno e Canale 8. Nel giugno 2017 è ospite in duo con Gabry Ponte ai Wind Music Awards su Rai1 in diretta dall’Arena di Verona. Nel 2018 firma un contratto con Sony Music e pubblica il suo primo singolo “Pirates of the Caribbean” che diventa rapidamente virale sul web, raggiungendo in poco tempo il milione di visualizzazioni su Youtube. Nell’ottobre dello stesso anno rilascia ‘’Numb’’ il secondo singolo in onore del suo idolo Chester Bennington. Bissa il precedente record di 1 milione di visualizzazioni su Youtube.

Nel maggio 2019 esce ‘’Sugar Land’’, il suo primo brano originale prodotto da Sony Music. Entra subito nelle playlist Spotify mondiali più importanti del settore superando i 500.000 stream sulla piattaforma. A gennaio 2020 è giudice fisso ad All Together Now su Canale 5 e a marzo dello stesso anno esce il suo secondo brano originale, ‘’Experience’’, sul quale Davide scrive una lettera per la sua città, Bergamo, colpita fortemente dalla pandemia di COVID-19. A dicembre 2020 è protagonista degli spot Alta Moda e Alta Sartoria di Dolce & Gabbana, in cui i suoi brani inediti vengono utilizzati come colonna sonora. Nel 2021 esce il suo album “THIS IS DAVE” (Sony Music) e a settembre dello stesso anno Davide cura le musiche delle sfilate di Dolce&Gabbana a Venezia.

