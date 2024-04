Daniela Shualy, Raiz ricorda la moglie morta: «Ringrazio il cielo per aver condiviso 13 anni di vita con te. Una lunga giornata di sole»

di Redazione web

Raiz (all'anagrafe Gennaro Della Volpe), il frontman degli Almamegretta, qualche giorno fa, ha comunicato sui social che l'amata moglie Daniela Shualy è venuta a mancare dopo una lunga e brutta malattia. La donna lottava da tempo contro un tumore al seno e ha condiviso 13 anni di vita con l'attore napoletano. Insieme hanno avuto una bambina, Lea che ha sei anni.

Il post Instagram di Raiz

Il post che Raiz ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e dedicato alla moglie Daniela Shualy recita così: «“Una donna di valore, chi la troverà? Il suo valore è superiore a quello delle perle”. (Proverbi, 31:10)

Questi sono i versi che mi hanno suggerito l’inizio di “Fa ammore cu’mme” (“perla chiù d’’e perle). Quella donna io ho avuto la fortuna di trovarla, sebbene nella tragedia ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di vita.

La malattia di Daniela Shualy

Nel 2022 Raiz raccontò che la moglie Daniela Shauly stava lottando contro un tumore al seno e che la canzone "Make It Work" era dedicata proprio a lei: «Un incoraggiamento per mia moglie e per tutte le persone che stanno affrontando la sua stessa situazione, il brutto male. Nessuno ha il coraggio di chiamare il cancro con il suo nome: brutto male, come se poi esistesse un bel male. Come il diabete o il raffreddore, è giusto chiamarlo con il suo nome per sapere bene con chi si ha a che fare. È la prima cosa che insegnano ai malati di cancro appena prendono coscienza della malattia».

