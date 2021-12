Chris Martin, rivelazione choc: «I Coldplay smetteranno di fare musica nel 2025»

I Coldplay smetteranno di fare musica nel 2025. È la notizia che non avremmo voluto leggere, soprattutto perché a divulgarla è stato lo stesso frontman del gruppo Chris Martin. Il cantante, co-presentatore insieme alla conduttrice britannica Jo Whiley del programma radiofonico della Bbc Radio 2, ha svelato che la band ha già in mente il proprio ritiro dalle scene.

La dichiarazione di Chris Martin

«Arriverà un momento in cui i Coldplay smetteranno?», ha chiesto la Whiley al cantante. «Beh, lo so già, posso dirtelo», ha risopsto senza esitazione Chris Martin. «Arriverà il momento – penso che abbiamo altri 3 dischi – il nostro ultimo vero album uscirà alla fine del 2025. E penso che dopo andremo solo in tour e forse faremo una sorta di collaborazioni – ma il catalogo dei Coldplay per così dire finirà per allora».

Composti da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, i Coldplay – superospiti alla finale di X Factor – si sono formati a Londra, nel Regno Unito, nel 1996 e hanno pubblicato complessivamente nove album dal loro debutto, Parachutes, uscito nel 2000. In quel periodo hanno vinto 7 Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo.

Il progetto della band

A inizio anno Chris Martin aveva detto a Nme che il piano iniziale del gruppo è sempre stato quello di incidere 12 dischi. Dal momento che nel 2021 è uscito il nono album della loro discografia, Music of the Spheres, all'appello ne mancano ancora tre e l'ultimo, a quanto pare, sarà nel 2025. Ma chissà che non ci ripensino.

