Carl Brave e Frah Quintale si sfidano in un soundclash a Napoli

Un sound clash tra Carl Brave e Frah Quintale. Una battaglia a suon di musica attesa e sold out quella di stasera al Palapartenope di Napoli. L’evento - per la prima volta in Italia - sarà condotto dalla DJ Ema Stokholma e trasmesso in diretta dalle 21:30 sull’account Instagram di Red Bull dai The Jackal, il duo napoletano di videomaker che accompagnerà le varie fasi della sfida.



Una sfida tra il romano Carl Brave e il bresciano Frah Quintale con una prova dopo l'altra. Quattro in totale, su due palchi diversi, uno di fronte all’altro. Si parte con la cover (sarà un pezzo storico della canzone italiana che verrà svelata solo nel momento dell’esecuzione) adattata e riarrangiata nel loro stile e genere. Poi la “Takeover”, cioè uno degli artisti inizia una sua hit e l'avversario dovrà concluderla, il Clash, cioè 3 brani del proprio repertorio ciascuno, ma riarrangiati con generi differenti, dal blues alla disco anni '90. E la Wildcard, il momento della sfida in cui Carl Brave e Frah Quintale saliranno sul palco accompagnati da ospiti a sorpresa.



A votare il vincitore il pubblico del Palapartenope. «Una delle prime cose che mi spinse a fare musica, - racconta Frah Quintale, il cantautore bresciano che si divide tra rap e pop - fu una famosa battle di freestyle a Bologna. Avevo forse 14 anni e quando vidi quella roba, mi immaginai sul palco per dire la mia e dimostrare cosa sapevo fare (nonostante all'epoca nemmeno rappassi). Tempo dopo mi ritrovai ad una battle con un microfono in mano per la prima volta. Non avevo mai vinto niente nè dimostrato di essere il migliore in qualcosa, quel giorno peró mandai tutti a casa e quando fecero il Red Bull culture clash in Barona a Milano, andai con qualche amico a vedere lo show. Ricordo che mi prudevano le mani, avrei dato tutto per salire su uno qualsiasi dei palchi presenti e urlare nel microfono contro gli altri sound. Finalmente è arrivato quel momento».



Stessa competizione e stesso mood per Carl Brave, il romano che da Polaroid, il disco con Franco 126, a Notti Brave con il singolo triplo platino Fotografia (che stasera canterà) si è fatto apprezzare dalla scena musicale e da artisti come Max Gazzè (con cui canta Posso), Coez, Gemitaiz. «Dal soundclash bisogna aspettarsi una grande sfida tra due musiche diverse, tra due bei gruppi con grandi musicisti, - dice Carl Brave con tanto di tatuaggio SPQR sulle dita - ci saranno pezzi nostri riarrangiati appositamente per la serata e tante tante tante sorprese». Sabato 23 Novembre 2019, 17:10

