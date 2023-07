Cardi B perde le staffe sul palco: un fan le lancia un drink, lei lo colpisce con il microfono. Pubblico in estasi: «Ha fatto ciò che bisognava fare»

Con Cardi B non si scherza. Lo sa uno dei suoi "fan" che ha ricevuto una microfonata in testa durante un concerto a Las Vegas. Lo spettatore del suo live le ha tirato un drink, bagnandola mentre si esibiva sul palco.

La cantante newyorkese per tutta risposta reagisce male. Il video è virale sui social e sta ottenendo clamore e approvazione da parte dei suoi fan.

Con tutta la forza, Cardi B e il suo metro e sessanta d'altezza, si sono scagliati con veemenza contro un membro del pubblico. La cantante stava eseguendo "Bodak Tellow" in completino arancione mentre camminava sul palco. Il suo volto cambia repentinamente quando viene bagnata e con forza lancia il microfono tra il pubblico.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb