A gara di rap: ecco il talent show di Netflix

di Mario Landi

Anche Netflix avrà il suo talent show. Tutto a ritmo di rap. Si intitolerà “Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia”, la competizione musicale prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Lo show, articolato in otto episodi, arriverà su Netflix nel 2024 e vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione.

Nel corso della competizione, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà. Nel corso dello show, i tre giudici saranno inoltre affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione.

“Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia”, scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, arriva nel nostro Paese dopo il successo riscosso negli Stati Uniti con Cardi B, Chance the Rapper e Tip T.I. Harris in veste di giudici. Il programma era stato poi riadattato anche in una versione francese.

Si tratterà del primo “unscripted”, ovvero la prima produzione originale Netflix non categorizzabile come serie tv, film o documentario, riadattata per l’Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA