A volte ritornano etorna sempre nella suavenerdì 25 maggio all'. L'occasione sarà la chiusura del tour invernale iniziato con successo a marzo. Con l'uscita del nuovo lavoro, Peso Piuma (2 di 3), l'artista capitolino ha definitivamenteimposto la sua scrittura atipica e ha maturato a pieno la sua cifra stilistica dirompente.Tra elettroniche anni 80, ritmi serrati e cambi umorali che virano verso l'acustico, si prospetta un concerto che è quasi un viaggio nel nostro paese ritrovato. Ospite d’onore sarà il cantautore calabrese Carmine Torchia che duetterà con l’artista romano e proporrà brani suoi.Non mancherà in scaletta “E’ finita la crisi”, singolo con il quale Bussoletti sta facendo numeri importanti su Youtube e col quale si è affacciato nell’etere su realtà come Radio Popolare, Radio Rock e Radio 101. Sarà annunciato sul palco il titolo del suo primo libro edito dalla Robin.Voce: BussolettiMicrokorg, basso e chitarre: Giuseppe MangiaracinaDrum-machine e batteria: Andrea NicolèOPENING ACT: Carolina Rey