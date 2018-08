Britney Spears dimentica dove si trova durante il concerto, la gaffe diventa virale

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unain piena regola per. La cantante, nel bel mezzo della sua performance sul palco del Preston Park, nel Regno Unito, ha dovuto chiedere a uno dei ballerini dove si trovasse, perché non ricordava nemmeno il luogo in cui stava tenendo il concerto. Decisamente una brutta figura.Una deifallance che non è certo passata inosservata al pubblico che ha condiviso il video sui social dove è diventato virale. A metà della sua esibizione, la reginetta del pop, con tanto di microfono alla bocca, ha domandato «Dove siamo?» e a quel punto la folla ha risposto: «». Molti hanno ironizzato sulla gaffe dicendo di amarla per come è e giustificandola per le sue origini americane, ma altri fan non hanno affatto gradito.Pare però che non abbia dimenticato solo quello Britney. Alcuni presenti hanno fatto notare come abbia scordato anche le parole di alcune canzoni, mostrando sicuramente poca attenzione nella performance e per certi aspetti anche una poca considerazione del suo pubblico. La cantante è tornata sulla cresta dell'onda da poco, dopo un lungo periodo di eccessi e depressione che l'avevano costretta ad allontanarsi dalla musica per potersi curare.Quella a Brighton Pride è stata la prima tappa del tour europeo, nella speranza che le prossime date siano più fluide e che si ricordi dove si trova, sicuramente la partenza è stata molto "chiacchierata".