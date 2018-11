Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in concerto a Roma. Dopo una tournée estiva ricca di soddisfazioni, un album nuovo di zecca e il successo della tappa milanese, il duo musicale proveniente da Modena torna ad abbracciare il pubblico della Capitale con il. Domenica 25 novembre al, Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede, sedurranno i fan con un live pieno di sorprese. A partire dai super ospiti attesi sul palco romano:, protagonista del featuring di successo “Tutto per una ragione”; il rappercon cui duettano nel brano “On Demand” e, che li ha affiancati in “Niente di speciale”.Benji & Fede porteranno sullo stage del Palalottomatica i tormentoni più amati, come “Moscow Mule”, “Forme Geometriche” e “Tutto d’un fiato”. Ma ci sarà spazio anche per le novità, tra cui l’ultimo singoloe gli inediti contenuti nel nuovo album. Il disco, uscito lo scorso 2 novembre – che ha debuttato al numero 1 delle classifiche di vendita - rappresenta una versione rivisitata e corretta dell’album pubblicato a marzo, con quattro brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale”, cantata in duetto con Mr Rain.Quella di Benji & Fede è una storia più unica che rara. Il sodalizio musicale è nato in Rete nel dicembre 2010 ed è stato. Nel 2015 il primo contratto e da allora non si sono più fermati. Quattro album e quattro numeri uno in tre anni, concerti sold out esu Facebook. Il duo modenese ha scalato le vette del successo senza aver partecipato a talent e senza provenire dalla scena rap. Solo conE dopo essere stati il fenomeno della musica pop degli ultimi anni, i due artisti sono diventati anche conduttori. Benji & Fede infatti sono i volti di, in onda su Sky Uno. Una carriera in ascesa la loro, nata da un’amicizia sui social. E adesso è il momento dei palazzetti. Dopo Milano, tocca a Roma. Il pubblico della Capitale li aspetta.