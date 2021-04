“Bella Uguale”, il nuovo singolo di Will dal 5 maggio su tutte le piattaforme digitali

“Bella Uguale”, nuovo singolo di Will sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme da mercoledì 5 maggio. Dopo il successo di “Estate”, certificato disco d’oro e ancora in classifica top 100 dei brani più streammati su Spotify, Will torna con “Bella Uguale”, in uscita su etichetta Polydor.

"Bella uguale", il nuovo singolo di Will

Will si è fatto notare a XFactor 2020 ed ora è un fenomeno da milioni di views: “Come moltissime mie canzoni “Bella Uguale” nasce da un ricordo – ha fatto sapere Will - Ho scritto il testo durante il secondo lockdown quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà. Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni…Spero che “Bella Uguale” possa essere accompagnata da un’estate di leggerezza, e perchè no, che possa essere la colonna sonora di qualche amore nato in spiaggia che, anche se non sarà corrisposto, sarà bello uguale”

"Bella Uguale", scritta dallo stesso Willl e prodotta da Mark & Kremont, affronta con una spontaneità disarmante un amore estivo non corrisposto, trattando il tema con quella spensieratezza che solo l’estate è in grado di regalarci. Il singolo è un mix esplosivo di entusiasmo e sana energia.

Grazie ad un sound ammaliatore e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Bella uguale” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di grande energia in cui melodie pop s’intrecciano perfettamente a contaminazioni elettroniche, dando vita ad un’atmosfera catchy costantemente in levare destinata ad accendere in maniera sorprendente l’estate 2021 ormai alle porte.

