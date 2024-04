Ariete, l'Ep 18 anni disco d'oro: «Scritto in un periodo molto caotico della mia vita, qualcosa stava cambiando»

di Serena De Santis

Continua la scalata di Ariete che, oltre a essere impegnata con le prove del concertone del 1 maggio, sta festeggiando un importante traguardo. Il suo primo disco, dal titolo 18 anni, è diventato disco d'oro. Un traguardo che, la cantautrice di Anzio, non si aspettava di ottenere e per cui ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con una storia pubblicata su Instagram: «Non so dirvi quanto sono contenta. Ho scritto l'album in un periodo molto caotico della mia vita, sentivo che qualcosa stava cambiando, ma mai mi sarei immaginata così tanto. Venivo da un anno di lockdown, come tutti. Ho affrontato tante paure e tante novità tutte insieme, all'età di 18 anni. Ma, fortunatamente, ho trovato la famiglia Bomba dischi e tantissimi amici con cui condividere questo viaggio incredibile. Un po' mi manca quel periodo, ma noi siamo qui adesso per scrivere nuove pagine insieme».

La notte nelle scuole

Arianna Del Giaccio, così Ariete all'anagrafe, continua a essere la voce di migliaia di giovani e, questa volta, lo fa attraverso le scuole. Fino al 7 maggio è impegnata nel progetto La notte nelle scuole, realizzato insieme alla rivista Scomodo, che vede la cantautrice anziate arrivare nella notte in quattro licei di Roma, Milano, Torino e Napoli per parlare di tutti quegli argomenti che non vengono trattati tra i banchi e che, solitamente, caratterizzano le notti dei giovani. Il tutto con un solo obiettivo: fare informazione e rompere quei tabù che, ancora oggi, sono presenti nella società.

Il primo incontro si è svolto il 22 aprile nel liceo Terenzio Mamiani di Roma, dove l'artista ha affrontato l'argomento legato ai rapporti sessuali insieme alla caporedattrice cultura della rivista Scomodo Sara Paolella e a Livio Ricciardi, consulente sessuale, dottore in psicologia e divulgatore sex positive sui social. Come ha riportato Open, insieme all’invito di fare sesso protetto e rispettoso, la cantante ha preso di petto un tema considerato troppo spesso un tabù. «L’obiettivo è parlare di cose di cui nessuno vuole parlare - ha dichiarato Ariete -, in futuro sarei contenta di insegnare a mio figlio quello che non sa, come dovrebbe avvenire nelle scuole, come ci si deve approcciare in maniera intelligente alle cose della vita, sesso compreso.

Dopo Roma è partita alla volta del liceo Domenico Berti di Torino e dell'istituto superiore Carducci di Milano, dove ha parlato della notte delle feste e intesa come spazio di pericolo e di fragilità. L'ultimo incontro del progetto La notte delle scuole è previsto per il 7 maggio, al liceo Antonio Genovesi di Napoli, dove la cantante parlerà delle alterazioni: la notte nel rapporto tra i giovani con le sostanze e l’alcol, con un focus sulla riduzione del rischio grazie al sostegno di associazioni che si occupano di prevenzione e riduzione del danno e dello psicologo della scuola.

Il tour estivo

Dopo il concerto del 1 maggio, Ariete inizia a prepararsi per affrontare il tuor estivo che prende il nome dal suo ultimo album, La Notte. Le esibizioni partiranno il 13 giugno, quando la cantante, classe 2002, salirà sul palco dello Sherwood Festival di Padova, per poi spostarsi il 14 giugno al Ritmika di Moncalieri. Il 18 giugno tornerà a "casa", a Roma, dove canterà all'Auditorium Parco della musica davanti a migliaia di persone. Il 21 giugno sarà a Milano all'Estate al castello e il 22 sul palco del Mammamia Festival a Senigallia.

Il tour proseguirà a luglio, con una tappa prevista per il 6 all'Arena Campo Marte di Brescia. L'11 luglio a Trento al Trentino Love Fest e il 18 a Napoli al Noisy Naples. Ariete porterà le sue canzoni anche ad Atri, all'Antrincontra, il 24 luglio e il 27 luglio sarà a Villa Bellini a Catania, per poi spostarsi a Palermo il 28 luglio per esibirsi ai Cantieri culturali.

Ad agosto le tappe proseguiranno il 2 a Gallipoli, il 10 a Follonica e il 13 agosto a Roccella Ionica. Il tour si concluderà il 15 agosto, dove la cantautrice saluterà l'estate al Red Valley Festival di Olbia.

