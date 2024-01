Ariana Grande, il nuovo singolo in arrivo: l'annuncio social scatena i fan

di Alessia Di Fiore

Ariana Grande domenica 7 gennaio 2024 ha annunciato l'arrivo del suo nuovo singolo Yes, and? in uscita il 12 gennaio prossimo.

Sul suo account Instagram la cantante ha pubblicato la foto di copertina del singolo invitando i suoi fan a pre-salvare la canzone così da averla già in playlist una volta uscito il pezzo. L' ultimo disco della pop star è positions uscito nel 2020, da allora la Grande ha eseguito una serie di collaborazioni con diversi artisti come Doja Cat, Kid Cudi e Kelly Clarkson.

Alla notizia del nuovo singolo i fan sono andati subbuglio commentando il post di Ariana con emoji e elogi destinati alla cantante. «MOTHER IS BACK», scrive addirittura un account.

