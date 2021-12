Apple Music, le classifiche Top 100 del 2021: ecco le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

Con la fine dell'anno, arriva il momento di stilare la classifica delle canzoni più ascoltate in questo 2021. Apple Music ha svelato le canzoni più importanti dell’anno con le sue classifiche annuali Top 100. Le classifiche globali mettono in risalto e festeggiano un altro incredibile anno musicale, e insieme regalano una prospettiva unica e mondiale rispetto alla musica più ascoltata a livello internazionale. Ecco le Top chart di Apple Music 2021.

Per la prima volta in assoluto, Apple Music rivela la Top 100 2021: Fitness - evidenziando le canzoni più riprodotte durante gli allenamenti su Apple Music e Fitness+ - oltre alla sua Top brani del 2021 più riprodotti, Top 100 2021 di Shazam, ma anche la Top 100 2021 dei testi più letti.

- La Top brani del 2021 in Italia è malibù di Sangiovanni

«È sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica - ha dichiarato Sangiovanni -. Un sogno che quest'anno si è realizzato e ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music fino a farmi diventare l'artista con la canzone più ascoltata in Italia nel 2021».

- Per quanto riguarda, invece, la Top brani del 2021 a livello globale è Dynamite di BTS la canzone più ascoltata quest'anno.

- Mentre la Top dei testi più letti è drivers license di Olivia Rodrigo

- Nella nuova categoria dei brani più ascoltati durante gli allenamenti al primo posto troviamo Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix] di Joel Corry

- Infine, il brano più scaricato su shazam è stato: Astronaut In The Ocean di Masked Wolf

In Italia in testa alle hit del 2021 troviamo malibù di Sangiovanni, che torna in Top 10 con Lady. Tra le prime 10 posizioni, tutte italiane, anche due grandi successi dell’ultimo Festival di Sanremo: Zitti E Buoni dei Måneskin (in quinta posizione) e Voce di Madame (in decima). Quattro le menzioni per Sfera Ebbasta e Blanco, presenti entrambi alla posizione numero 2 con la loro hit sei volte Platino Mi Fai Impazzire.

Dopo un anno in cui la popolazione mondiale è stata in casa, il 2021 ha rappresentato il desiderio di uscire all’aperto. E, per quanto riguarda la classifica delle canzoni più ascoltate in streaming in tutto il mondo su Apple Music, tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, si rispecchia quel sentimento di evasione e di speranza - un mix di nuove hit entusiasmanti che ha aiutato a “scuotere" il mondo e risvegliarlo dalla sua stasi. Ciò che tutti i brani hanno in comune, dall’ultima uscita hip-hop all’ondata di artisti giapponesi in streaming fino all’imponente K-pop pronto a imporsi a livello globale, è che hanno portato conforto in un momento in cui tutti ne avevamo bisogno.

Ogni anno, Apple Music rivela quali sono stati testi di canzoni più letti - e sicuramente cantati - dai fan di tutto il mondo. La Top 100 2021 dei testi più letti è presentata attraverso una playlist pronta per il karaoke. Il vertice della classifica di quest’anno è dominato da Olivia Rodrigo, il fenomeno di TikTok divenuta una vera popstar, con tre canzoni nella top 10. «Drivers licens», il suo travolgente singolo di successo rilasciato a gennaio quando aveva solo 17 anni, è una vivida cartolina che racconta con maestria la vulnerabilità e i problemi di cuore adolescenziali - intensa, angosciosa e melodrammatica. È una sorta di grande piacevole ballata che viene voglia di ascoltare mentre si sfreccia in macchina.

