Annalisa incinta? Il pancino sospetto insospettisce (ed esalta) i fan: il video sul palco al concerto

di Redazione web

Annalisa incinta? Un pancino sospetto sbuca dalla tuta con cui si è esibita sul palco. Non è chiaro se si tratti della sua normale pancia o se sia in realtà in dolce attesa, ma il caso ha lasciato tutti senza parole al concerto. La cantante, infatti, se vive la sua vita artistica con tale spontaneità e apertura nei confronti dei fan, non si può dire lo stesso di quella privata che, appunto, resta fortemente tale.

Annalisa, nuovo singolo 'Ragazza sola' e nuovo look biondo corto. Fan impazziti: «Sei una dea»

Annalisa, un successo. Concerto sold out e nuovo album in autunno: «Mi sento il cuore scoppiare»

Il video sospetto

Un video, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web e la notizia di una possibile gravidanza ha illuminato i suoi fan. Annalisa si è sposata lo scorso 29 giugno 2023 con Francesco Muglia. Nozze molto private e una cerimonia per pochi intimi, la cantante oggi potrebbe aspettare un bambino. Per il momento nessuna conferma o smentita da parte sua, ma per i suoi fan il pancino sospetto non lascia dubbi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA