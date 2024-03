Santi Francesi, Alessandro De Santis: «Dipinto come uno stupido, le mie parole manipolate». Lo sfogo su Instagram

di Dajana Mrruku

Alessando De Santis, meglio conosciuto come il cantante dei Santi Francesi, si è trovato al centro delle polemiche dopo aver detto che non ha un profilo Instagram, nè altri social perché incapace di gestire gli input che riceve dai fan, spesso concentrati sul suo aspetto fisico e non sulla sua musica e questo lo mette a disagio. In molti lo hanno immediatamente criticato, etichettandolo come un presuntuoso ed arrogante, ma la verità è tutt'altra e l'artista ha deciso di scrivere un post sul profilo ufficiale del duo Santi Francesi per chiarire la sua posizione e mettere a tacere una volta per tutte le critiche.

Lo sfogo di Alessandro

«La prima cosa che voglio dire è, che ci crediate o meno, che tutto ciò che seguirà è stato scritto senza la patina del vittimismo.

La verità

«Pochi giorni fa, ospiti di Ale Cattelan, ho risposto a una sua domanda sull'argomento, generando degli articoli che titolano: "Mi sono tolto dai social perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello". Ora, pur rispettando sentimenti, sensazioni e pareri di chiunque, sarei il primo a pensare "ma sei scemo? anche volendo come fai a dire una cosa del genere?". Il problema è che io non l'ho mai detto», ha scritto l'artista.

«Ho semplicemente fatto una battuta sul fatto che sono talmente incapace di gestire la cosa (il termine che ho usato era "bastardo") da riuscire a rattristarmi anche di commenti sulla carta positivi, come un apprezzamento sulla mia/nostra estetica, perché non completamente pertinenti. È chiaro che un complimento non potrà mai offendermi. In questo caso perché manipolare le mie parole, che non volevano mettermi su nessun piedistallo ma solo esprimere un disagio, per dipingermi altezzoso e soprattutto, onestamente, stupido? Non lo capisco, e mi dispiace. Mi dispiace anche solo per lo spreco di tempo, mio nello stare male e nel cercare di spiegarmi, e di chiunque legga o commenti. Sarebbe bello resistere, lontani dal rumore, a guardare quello che accade davvero. Sarebbe bello essere persone».

