La scorsa settimana a Masterchef Italia tra sorrisi e molte lacrime sono stati già assegnati nove grembiuli bianchi, altri hanno ricevuto il grembiule grigio per affrontare la fase successiva, questa sera toccherà alle nuove leve, nella seconda puntata dei Live cooking mettercela tutta per convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia: tante emozioni nella prima puntata. Ecco chi è passato e chi ha fatto piangere i tre giudici

Masterchef Italia: questa sera il secondo live cooking e gli ultimi grembiuli bianchi

Masterchef Italia, Barbieri in lacrime per Hue «Sto sognando, non cambiate l'idea vero?», e il web l'adotta

Masterchef Italia, anticipazioni 22 dicembre

Questa sera -su Sky e in streaming su NOW - gli ultimi Live Cooking daranno la possibilità ad altri aspiranti chef di farsi conoscere dai giudici per convincerli di meritare un posto tra i migliori cuochi amatoriali d’Italia. Avranno come sempre 45 minuti per cucinare e altri 5 per presentare il piatto, dopodiché si passerà al giudizio: con tre “si” otterrebbero l'immediato accesso alla Masterclass, con due soli “si” si accede alle Sfide, negli altri casi dovranno abbandonare i fornelli di MasterChef Italia.

Al termine di questa prima fase, quindi, tutti i grembiuli grigi si ritroveranno per affrontare le Sfide: tre step in totale per valutare non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali ma anche il loro sangue freddo. Già dalla prima prova i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su cucito il proprio nome mentre altri dovranno abbandonare la postazione, e così facendo, prova dopo prova, fino a quando i giudici non avranno riempito tutti i posti a disposizione della Masterclass. Andrà avanti solo chi dimostrerà di saper gestire le proprie emozioni, cercando di far emergere tecnica, originalità e conoscenza della materia.

Alla fine dei due episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - avremo i componenti ufficiali della Masterclass di questa nuova stagione. Avrà inizio un percorso complesso e articolato, appassionante e durissimo, sfidante ed emozionante, al termine del quale solo uno conquisterà il titolo di nuovo MasterChef italiano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA