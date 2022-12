Come spesso accade i personaggi più strambi sono anche quelli che regalano le maggiori emozioni. Ed è proprio quello che è successo a Francesca, aspirante chef di Masterchef Italia, che durant ela prima puntata dei Live Cooking ha sbaragliato tutto conquistando il primo grembiule bianco.

Masterchef Italia: primo grembiule bianco per Francesca, giudici commossi: «Ero così sola e lontana da tutti» (Credits Sky)

Le lacrime di Francesca

Francesca è stata la concorrente che ha inaugurato la prima puntata dei Live cooking di Masterchef Italia, in onda giovedì 15 dicembre. I tre chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono rimasti affascinati sia dalla sua storia che dalla sua cucina.

Bacchettine cinesi nei capelli e una fogliolina di odori perchè «Mi piace averli sempre con me, mi danno sicurezza», ha raccontato a Barbieri, Francesca ha portato un piatto di sua invezione, una sorta di tiramisù salato con base di gamberi.

Quello che ha colpito i tre chef è stata soprattutto la storia di Francesca che da giovanissima ha vissuto in Cina da sola affrontando un periodo molto complicato: «Ero così sola, mi consideravano una strana perchè non c'erano tante persone come me in Cina»

Giudici commossi, tre sì e primo grembiule bianco per lei.

