Dopo Francesca è ancora un'altra donna a conquistare il grembiule bianco di Masterchef Italia. La concorrente vietnamita ha conquistato il cuore dei giudici, e in particolare quello di Bruno Barbieri, che nella puntata di giovedì 15 dicembre ha versato qualche lacrima dopo aver ascoltato la sua storia.

Masterchef Italia: primo grembiule bianco per Francesca, giudici commossi: «Ero così sola e lontana da tutti»

Masterchef Italia, Barbieri in lacrime per Hue «sto sognando, non cambiate l'idea vero?», e il web l'adotta

Masterchef Italia: questa sera al via la nuova edizione. Si apre con le selezioni dei nuovi aspiranti chef

Masterchef Italia, la storia di Hue

Hue è una concorrente vietnamita che è stata protagonista della prima puntata dei live cooking di Masterchef Italia in onda giovedì 15 dicembre su Sky Uno. E se il nome ha destato un momento di ilarità, soprattutto per Antonino Cannavacciuolo che l'ha chiamata "Uè" per tutto il tempo, la sua storia e la sua cucina hanno emozionato tutti.

Nel 2016 Hue si è trasferita in Italia per iscriversi all'Università di Salerno, la cucina e la sua grande passione e quando sente parlare di street food vietnamita un po' si innervosisce: «Mi vengono le bolle, perchè c'è molto altro nella nostra cucina» .

Il suo piatto vincente è ovviamente vietnamita a base di ravioli con farina di riso e carne di maiale, semplice e gustoso allo stesso tempo, per i giudici non ci sono dubbi, il grembiule bianco è il suo «Sto sognando, non cambiate l'idea vero?», dice incredula e tra le lacrime, tanto da far commuovere anche Bruno Barbieri.

Prima di andare via mostra un biglietto di buon augurio che aveva scritto prima di entrare in gara: «A prescindere da cosa succeda sono felice lo stesso. Ora mi sento come chi vede il mare per la prima volta, con una grande voglia di tuffarsi».

Commozione anche sul web che già la proclama vincitrice di questa dodicesima edizione del cooking show più amato della TV.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA