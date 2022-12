Masterchef Italia: tante emozioni nella prima puntata. Ecco chi è passato e chi ha fatto piangere i tre giudici

Giovedì sera Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno aperto le porte della dodicesima edizione di Masterchef Italia. Davanti alla giuria – affiatata, solida e irresistibile come sempre – sono apparsi i primi aspiranti concorrenti che in pochi minuti hanno dovuto dimostrare di meritare un posto nella Masterclass: già da ieri ci sono i primi 9 concorrenti ufficiali di questa edizione, mentre altri dovranno dimostrare ancora di meritare l’agognato grembiule bianco.

I primi due episodi di Masterchef Italia hanno visto apparire, davanti ai giudici attenti e rigorosi, una lunga sfilata di aspiranti concorrenti, desiderosi di mostrare le proprie abilità in cucina; a giudicare se di vere abilità si trattava, i tre chef stellati. 45 minuti per creare il proprio piatto e 5 minuti per ultimarlo durante la presentazione di sé ai giudici: la prima prova di questa stagione valeva il tutto per tutto per i candidati al titolo di nuovo MasterChef italiano, un “all in” che dava solo tre possibili alternative: con i sì di tutti e tre si otteneva il passaggio di diritto nella Masterclass; con due sì il grembiule grigio davano la possibilità di accedere a uno step intermedio, le Sfide, per poter tentare nuovamente di convincere i giudici; negli altri casi, un mesto ritorno a casa.

I sorrisi e le lacrime

E a fine serata già diversi cuochi amatoriali sono già sicuri della propria presenza in Masterclass: Francesca, 39enne nata a Rancio Valcuvia e ora a Roma, che ha conquistato i giudici col suo Taijou me sou, gambero cotto in soia e aceto, mousse di anacardi e gambero scottato su spuma di panna e limone, un piatto fortemente influenzato dagli anni trascorsi in Cina; Laura, architetto romano di 31 anni, che con Mi gioco l’entrata (spiedino di capesante con germogli e gocce di ribes su centrifuga di mela verde e sedano) ha raccolto grandi complimenti dai giudici; Hue, 27enne project assistant nata ad Hanoi, in Vietnam, e ora a Firenze, che ha proposto Imparare, praticare, sperare e sognare - dei ravioli di riso ripieni di maiale, lemongrass, scalogno e colatura di alici – ricevendo un sì unanime e convinto dai tre. Già pronti per la Masterclass il 19enne studente di scienze archeologiche Antonio (soprannominato Bubu), nato vicino Napoli, cresciuto a Cagliari e ora a Roma, che col suo omaggio alla Sardegna – dei culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano con olio alla menta – ha stregato i giudici; e Rachele, 34enne milanese che lavora nel mondo della moda, che ha portato a MasterChef Italia tutta la sua voglia di rivincita preparando Dalla pelle alla lisca (ravioli di branzino con fumetto di branzino, chips di pelle ed estratto di sedano e limone). E ancora il cameriere 29enne Francesco, romano e simpaticissimo, che con Uno, due, tre… super! (tre paccheri ripieni di burrata con tartare di pesce spada su salsa di zucchine e patate) ha strappato grandi risate ma anche i complimenti unanimi dei giudici; Edoardo, 26 anni tornato nella sua Varese dopo quattro anni di Germania, disoccupato e con dei baffi super riconoscibili, che con Ossimoro (risotto all’onda con fonduta di pecorino e zucchine marinate al limone e menta) ha fatto sì che i giudici riconoscessero il suo talento; Sara, 27enne impiegata bergamasca di origini marocchine, che ha proposto Ricomincio da qui, un tonno in crosta su chutney di pomodoro, friggitelli e prugne con hummus al basilico e menta. Grembiule bianco col suo nome anche per Silvia, imprenditrice 55enne di Caserta e residente a Roma, che ha fatto assaggiare ai giudici Scopri l’intruso, gnocchi di patate e baccalà con vongole e datterini gialli.

I grembiuli grigi

Vanno alle sfide, invece, tra gli altri, Giuseppe, 43 anni, direttore organizzativo di un laboratorio di analisi mediche di Bari, il cui Pescato delle reti (polpo e seppia su salsa olandese con crudités di cavolfiore e julienne di zucchine allo zenzero) ha convinto Giorgio e Antonino ma non Bruno; Andrea, determinato e creativo 29enne, che ha soddisfatto Bruno e Antonino con il suo Guigui (salmone scottato con besciamella acida alla curcuma e cicorie ripassate) ma cercherà di convincere Giorgio nel prossimo step. E ancora, hanno ottenuto il grembiule grigio con due sì e il no del solo integerrimo e rigorosissimo Barbieri Leonardo, 20enne studente di economia bolognese e ora a Trento, con i Capelèt di Paola dedicati alla nonna (cappelletti di ricotta e crema di asparagi saltati al burro con punte di asparagi e bottarga); Aurora, 24 anni di Buonconvento, paesino della Toscana, che ha presentato Nell’orto di babbo, dei maltagliati alla crema di zucchine con fonduta di pecorino e pomodorini caramellati; Vincenzo, 36 anni, da oltre dieci anni in Indonesia dove fa l’imprenditore, che ha creato una Caprese scomposta di mare, gamberi scottati con bisque, crema di pomodoro, salsa al basilico e mousse di mozzarella. Grembiule grigio anche per l’assistente parlamentare Ivana, 60enne di Roma, che ha impiattato la sua Pasta d’amare, dei bottoni ripieni di pesce spada e burrata con acqua di broccolo romano e vongole; e il poliglotta Ollivier, 45enne manager che si divide tra Croazia e Francia, Paesi dove sono le sue origini, e Parma, dove vive ora col suo fidanzato, che ha preparato dei gyoza ripieni di manzo, cavolo riccio e cipollotto con salsa di soia, aceto di riso e sesamo bianco.

Prossima Puntata

Giovedì 22 dicembre, sempre su Sky e in streaming su NOW, un nuovo appuntamento con MasterChef Italia: nuovi aspiranti chef affronteranno i loro Live Cooking, dopodiché avranno luogo le Sfide dalle quali emergeranno gli ultimi componenti ufficiali della Masterclass. A fine serata, le 20 postazioni saranno finalmente tutte occupate, e prenderà ufficialmente il via la gara culinaria più ambita.

