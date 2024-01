Masterchef, Cannavacciuolo scende in campo per giocare a padel armato delle sue pericolose "pacche"

Una prova in esterna particolare, a MasterChef Italia (negli episodi di ieri che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato il record di ascolti con 900mila spettatori come media serata).

La Masterclass si è infatti trasferita su un campo da padel, per competere non con le racchette ma con i piatti healthy richiesti dalla prova. E mentre i cuochi amatoriali erano impegnati a cucinare, Antonino Cannavacciuolo ha voluto sperimentare in prima persona questa disciplina che è uno dei grandi trend degli ultimi anni: per i suoi avversari, però, il vero pericolo non erano i suoi dritti o i suoi rovesci ma le sue celebri e “dolorosissime” pacche.

