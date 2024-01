Masterchef, Kassandra attacca Settimino e fa infuriare gli spettatori: «La peggior concorrente mai esistita»

di Redazione web

L'ultima stagione di Masterchef ha eletto la sua concorrente più "odiata". È Kassandra, barista 25enne, già mal sopportata dal pubblico, ma che nella puntata di giovedì 11 dicembre ha raggiunto il picco negativo di impopolarità. Il motivo? La giovane ha attaccato senza pietà Settimino, il pizzicagnolo 60enne, che invece è tra i più amati di questa edizione.

L'attacco a Settimino

Dopo aver cucinato insieme nella "Mistery Box", Kassandra ha cominciato il tiro al bersaglio su Settimino. La barista ha punzecchiato il pizzicagnolo barese per tutta la puntata, ma il clou arriva durante il "Pressure test", che ha visto Kassandra impegnata a cucinare e Settimino a osservare in balconata (poco prima si era auto-salvato dall'eliminazione in quanto capitano della brigata perdente in esterna). «È inutile che gufi, ho solo espresso quello che pensano gli altri, solo che io ho le pal*e di dirtelo in faccia», ha tuonato Kassandra rivolgendosi a Settimino. Alla fine, la giovane è riuscita a salvarsi (eliminata Anna) ma il pubblico con lei non è stato tenero.

Social in rivolta

«Kassandra è la peggior concorrente mai vista a Masterchef», si legge in un commento pubblicato sui social. «Il giorno in cui verrà eliminata Kassandra dovrà essere proclamata festività a livello mondiale», scrive un altro.

Chi è Kassandra

Originaria di Madrid, Kassandra si trasferisce in Italia all’età di 6 anni, subito dopo la separazione dei genitori. Non ha più rapporti con suo padre, ma considera il compagno della mamma il suo papà in assoluto. Attualmente convive con il fidanzato Mirco a Verla di Giolo, dove lavora come barista da molti anni.

Si avvicina al mondo della cucina per necessità: a causa dei suoi orari lavorativi, infatti, ha dovuto cimentarsi nella preparazione di numerosi pranzi e cene e ciò l’ha portata ad appassionarsi e a sperimentare sempre di più. Ama le spezie, i sapori forti e la cucina orientale.

Kassandra dice di voler partecipare a MasterChef Italia soprattutto per dimostrare a sé stessa le sue potenzialità e realizzare il suo più grande sogno: aprire un bar in cui poter proporre anche dei pranzi gourmet.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA