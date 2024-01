Masterchef 13, Niccolò ed Eleonora coppia "reale": la strizzata al capezzolo fa impazzire giudici e social

di Ida Di Grazia

C'è una nuova coppia che è appena entrata nel cuore del pubblico di Masterchef Italia. Niccolò ed Eleonora hanno divertito tutti e meravigliato i giudici grazie alla loro Mistery Box di coppia e all'originale stratagemma della "strizzata" del capezzolo. Ma andiamo con ordine.

Coppia reale

Nella quinta puntata di Masterchef Italia gli aspiranti cuochi si sono trovanti di fronte a una Mistery Box di coppia, ma come sempre nulla è come appare.

Tra le coppie a spiccare per fantasia, bravura e originalità sono Niccolò ed Eleonora che hanno inventato un loro modo per comunicare. «Se le cose non vanno bene - ha spiegato il dottore ai giudici - mi strizza un capezzolo. Mi piace molto questa prova».

La coppia non vince, a trionfare sono Michela e Debora, ma arriva tra i migliori e soprattutto è entrata nel cuore del pubblico che suoi social li ha definiti "i nostri protetti". C'è da dire che chiunque orbiti attorno a Niccolò sale nelle quotazioni perchè l'aspirante chef ad ogni puntata rilascia le sue perle "mediche", che ormai sono un must.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 22:55

