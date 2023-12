MasterChef, Kassandra scoppia in lacrime: Cannavacciuolo interviene e la calma

La tensione, a MasterChef Italia, spesso gioca dei brutti scherzi e i cuochi amatoriali, determinatissimi e appassionati, a volte vanno nel pallone.

È quello che negli episodi di ieri, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, è successo alla concorrente Kassandra che, con davanti a sé gli ingredienti dell’Invention Test, non riusciva a partorire un’idea. Un momento di panico e tante lacrime, fino all’arrivo di Antonino Cannavacciuolo: con poche parole lo chef è riuscito a tranquillizzarla e ad aiutarla.

Credit: Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA