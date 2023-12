MasterChef, la presentazione del piatto di Settimino a Cannavacciuolo è tutta da ridere: «Crema di...?»

Settimino, il pizzicagnolo 61enne di Santeramo in Colle (Bari), continua a lasciare il segno a MasterChef Italia.

Negli episodi di giovedì 28 dicembre, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, mentre era alle prese con la presentazione del suo piatto “Fegato alla contadina” (fegato con cipolla, pappacella, finocchi in agrodolce e crema di Roquefort), i nomi degli ingredienti hanno creato ben più di qualche difficoltà. E il suo scambio con Antonino Cannavacciuolo è stato irresistibile.

